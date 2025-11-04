WINNTERZUKO – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

WINNTERZUKO Début : 2025-11-04 à 20:00. Tarif : – euros.

winnterzuko est un artiste à part dans le paysage du rap français, à la fois mystérieux et profondément sincère. Il viendra présenter son nouvel album Saliéri au Transbordeur cet automne.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69