Winter Afterwork – HEC Generation Boost (20-45 ans/y.o.) O'Sullivans Franklin D. Roosevelt Paris Mardi 25 novembre, 19h30 sur inscription

Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre habituel afterwork parisien, toujours dans un esprit d’échange et de partage !

We are thrilled to meet you all at our Parisian afterwork, in a spirit of sharing and exchange!

Mardi 25 novembre à 19h30 | Tuesday November 25th, at 7:30pm

O’Sullivans Franklin D. Roosevelt

63 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris

Inscription obligatoire

Planches et premier verre inclus

Registration required / food and first cocktail included

O’Sullivans Franklin D. Roosevelt 63, Avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 PARIS Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008 Paris