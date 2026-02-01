WINTER BREAK FESTIVAL Patinoire Polesud Grenoble

WINTER BREAK FESTIVAL

Patinoire Polesud 1 Avenue d’Innsbruck Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 04:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Le Winter Break Festival à la Patinoire Pole-Sud de Grenoble, c’est LE festival givré conçu pour les jeunes de la région !

.

Patinoire Polesud 1 Avenue d’Innsbruck Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Winter Break Festival at Grenoble’s Patinoire Pole-Sud is THE frosty festival for young people in the region!

L’événement WINTER BREAK FESTIVAL Grenoble a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Grenoble Alpes