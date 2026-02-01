WINTER BREAK FESTIVAL Patinoire Polesud Grenoble
WINTER BREAK FESTIVAL Patinoire Polesud Grenoble vendredi 27 février 2026.
WINTER BREAK FESTIVAL
Patinoire Polesud 1 Avenue d’Innsbruck Grenoble Isère
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 04:00:00
2026-02-27
Le Winter Break Festival à la Patinoire Pole-Sud de Grenoble, c’est LE festival givré conçu pour les jeunes de la région !
Patinoire Polesud 1 Avenue d'Innsbruck Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
The Winter Break Festival at Grenoble’s Patinoire Pole-Sud is THE frosty festival for young people in the region!
