Winter Camp Basket Gymnase La Similienne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-23 09:30 – 16:30

Gratuit : non 30 € à 70 € 1 jour : 30 € / 2 jours : 50 € / 3 jours : 70 € Réservation : https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/winter-camp-fevrier-2026

Bask’Event propose une nouvelle édition de son Winter Camp à la Similienne de Nantes les 23-26 et 27 février 2026, avec un format flexible : participation sur 1, 2 ou 3 jours selon ton objectif. Le camp est ouvert à partir de 13 ans (U13 à U21), mixte, sans exigence de niveau. L’accent est mis sur la progression : travail individuel, développement athlétique, lecture du jeu, adresse… On travaille non seulement les fondamentaux individuels, mais aussi la compréhension collective. Les séances se déroulent toute la journée, de 9h30 à 16h30 (repas à prévoir). Le camp s’appuie sur une approche pédagogique innovante et des entraînements guidés par des coachs diplômés et expérimentés. L’objectif : repartir avec des repères concrets à réutiliser et une progression réelle.

Gymnase La Similienne Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/winter-camp-fevrier-2026



