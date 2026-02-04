Winter Camp Basket Gymnase La Similienne Nantes

Winter Camp Basket Gymnase La Similienne

Winter Camp Basket Gymnase La Similienne Nantes lundi 23 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-23 09:30 – 16:30
Gratuit : non 30 € à 70 € 1 jour : 30 € / 2 jours : 50 € / 3 jours : 70 € Réservation : https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/winter-camp-fevrier-2026  

Bask’Event propose une nouvelle édition de son Winter Camp à la Similienne de Nantes les 23-26 et 27 février 2026, avec un format flexible : participation sur 1, 2 ou 3 jours selon ton objectif. Le camp est ouvert à partir de 13 ans (U13 à U21), mixte, sans exigence de niveau. L’accent est mis sur la progression : travail individuel, développement athlétique, lecture du jeu, adresse… On travaille non seulement les fondamentaux individuels, mais aussi la compréhension collective. Les séances se déroulent toute la journée, de 9h30 à 16h30 (repas à prévoir). Le camp s’appuie sur une approche pédagogique innovante et des entraînements guidés par des coachs diplômés et expérimentés. L’objectif : repartir avec des repères concrets à réutiliser et une progression réelle.

Gymnase La Similienne Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/winter-camp-fevrier-2026


