Winter Camp Basket, Gymnase La Similienne, Nantes

Winter Camp Basket 23 – 27 février Gymnase La Similienne Loire-Atlantique

30 € à 70 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T09:30:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T09:30:00+01:00 – 2026-02-27T16:30:00+01:00

Bask’Event propose une nouvelle édition de son Winter Camp à la Similienne de Nantes les 23-26 et 27 février 2026, avec un format flexible : participation sur 1, 2 ou 3 jours selon ton objectif.

Le camp est ouvert à partir de 13 ans (U13 à U21), mixte, sans exigence de niveau. L’accent est mis sur la progression : travail individuel, développement athlétique, lecture du jeu, adresse… On travaille non seulement les fondamentaux individuels, mais aussi la compréhension collective.

Les séances se déroulent toute la journée, de 9h30 à 16h30 (repas à prévoir). Le camp s’appuie sur une approche pédagogique innovante et des entraînements guidés par des coachs diplômés et expérimentés. L’objectif : repartir avec des repères concrets à réutiliser et une progression réelle.

Gymnase La Similienne 26B Rue des Hauts Pavés, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/winter-camp-fevrier-2026 »}]

Un stage de basket ouvert aux jeunes souhaitant progresser et partager un temps sportif collectif.