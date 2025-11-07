Winter Camp Basket, par Bask’Event Gymnase La Similienne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 09:30 – 16:30

Gratuit : non 1 jour : 30 € / 2 jours : 50 € / 3 jours : 70 € / 4 jours : 90 € Jeune Public

Bask’Event ouvre sa première édition du Winter Camp à la Similienne de Nantes, avec un format flexible : participation sur 1, 2, 3 ou 4 jours.Le camp est ouvert à partir de 13 ans, mixte, sans exigence de niveau. L’accent est mis sur la progression : travail individuel, développement athlétique, lecture du jeu, adresse… On travaille non seulement les fondamentaux individuels, mais aussi la compréhension collective.Les séances se déroulent toute la journée, de 9h30 à 16h30 (repas à prévoir). Le camp s’appuie sur une approche pédagogique innovante et des entraînements guidés par des coachs diplômés et expérimentés. L’objectif : repartir avec des repères concrets à réutiliser et une progression réelle.???? Droit à l’image : des photos ou vidéos pourront être réalisées pendant l’événement à des fins de communication. Si vous ne souhaitez pas apparaître, merci de le signaler à votre arrivée.Inscriptions : Hello Asso, Bask’Event

Gymnase La Similienne Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/winter-camp-2025