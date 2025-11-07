Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Winter Camp Basket, par Bask’Event Gymnase La Similienne Nantes

Winter Camp Basket

Winter Camp Basket, par Bask’Event Gymnase La Similienne Nantes mardi 30 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 09:30 – 16:30
Gratuit : non 1 jour : 30 € / 2 jours : 50 € / 3 jours : 70 € / 4 jours : 90 € Jeune Public 

Bask’Event ouvre sa première édition du Winter Camp à la Similienne de Nantes, avec un format flexible : participation sur 1, 2, 3 ou 4 jours.Le camp est ouvert à partir de 13 ans, mixte, sans exigence de niveau. L’accent est mis sur la progression : travail individuel, développement athlétique, lecture du jeu, adresse… On travaille non seulement les fondamentaux individuels, mais aussi la compréhension collective.Les séances se déroulent toute la journée, de 9h30 à 16h30 (repas à prévoir). Le camp s’appuie sur une approche pédagogique innovante et des entraînements guidés par des coachs diplômés et expérimentés. L’objectif : repartir avec des repères concrets à réutiliser et une progression réelle.???? Droit à l’image : des photos ou vidéos pourront être réalisées pendant l’événement à des fins de communication. Si vous ne souhaitez pas apparaître, merci de le signaler à votre arrivée.Inscriptions : Hello Asso, Bask’Event

Gymnase La Similienne Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/winter-camp-2025