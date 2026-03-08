Winter Destock Parc d’Activités Pédebert Soorts-Hossegor

Winter Destock Parc d’Activités Pédebert

Parc d’Activités Pédebert Soorts-Hossegor Landes

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-11

Grand destockage des collections d’hiver !

Du 2 au 11 avril 2026, 12 jours de bonnes affaires sur les fins de collections d’hiver. Textile, matos, Glisse, déco, optique… une quarantaine d’enseignes vous accueillent Parc Pédebert.

Toutes les informations de l’événement à retrouver sur la page instagram de l’association: @parc_pedebert .

Parc d’Activités Pédebert Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Winter Destock Parc d’Activités Pédebert

Great destocking of the winter collections!

