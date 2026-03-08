Winter Destock Parc d’Activités Pédebert Soorts-Hossegor
Winter Destock Parc d’Activités Pédebert Soorts-Hossegor jeudi 2 avril 2026.
Winter Destock Parc d’Activités Pédebert
Parc d’Activités Pédebert Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-02
Grand destockage des collections d’hiver !
Du 2 au 11 avril 2026, 12 jours de bonnes affaires sur les fins de collections d’hiver. Textile, matos, Glisse, déco, optique… une quarantaine d’enseignes vous accueillent Parc Pédebert.
Toutes les informations de l’événement à retrouver sur la page instagram de l’association: @parc_pedebert .
Parc d’Activités Pédebert Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Winter Destock Parc d’Activités Pédebert
Great destocking of the winter collections!
L’événement Winter Destock Parc d’Activités Pédebert Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Hossegor