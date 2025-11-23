Winter Dub Camp #2 Carrière (La) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 21:00 –

Gratuit : non 20 €/23 € – 36 €/42 € 2 jours 1 jour : 20 € (réduit) / 23 €2 jours : 36 € (réduit) / 42 €Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, Carte blanche Billetterie : dubcampfestival.com/agenda/winter-dub-camp-2 Tout public

Après une première édition complète, le Winter Dub Camp revient pour une deuxième édition les 6 et 7 février 2026 ! Cette Winter Dub Camp édition #2 n’aura d’hivernale que son nom, car elle s’apprête bien à faire monter la température de La Carrière de St Herblain ! Petite soeur du Dub Camp Festival, elle a su s’inspirer de son mentor en gardant les bases : 2 jours, 2 scènes, 4 sound system, 7h de son non-stop de 21h à 4h, 12 crews, et une quantité infinie de good vibes, de quoi faire danser adeptes et initiés. Line up à venir

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/agenda/