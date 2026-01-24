WINTER FAMILY WEEK ATELIER CREATIF LES ANIMAUX DE LA MONTAGNE Font-Romeu-Odeillo-Via
Début : Lundi 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-03-04 12:00:00
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Atelier créatif et pédagogique. Apprends la vie des animaux de la montagne, leurs spécificités et les dangers qui les menacent.
Un bon moment passé à créer sa forêt avec ses habitant !
Inscription à l’Office de Tourisme. Dès 4 ans Sous la responsabilité parentale.
Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
Creative and educational workshop. Learn about the lives of mountain animals, their specific characteristics and the dangers that threaten them.
Have a great time creating your own forest with your inhabitants!
Registration at the Tourist Office. From age 4 Under parental responsibility.
