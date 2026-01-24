WINTER FAMILY WEEK ATELIER CREATIF LES ANIMAUX DE LA MONTAGNE

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Atelier créatif et pédagogique. Apprends la vie des animaux de la montagne, leurs spécificités et les dangers qui les menacent.

Un bon moment passé à créer sa forêt avec ses habitant !

Inscription à l’Office de Tourisme. Dès 4 ans Sous la responsabilité parentale.

.

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative and educational workshop. Learn about the lives of mountain animals, their specific characteristics and the dangers that threaten them.

Have a great time creating your own forest with your inhabitants!

Registration at the Tourist Office. From age 4 Under parental responsibility.

L’événement WINTER FAMILY WEEK ATELIER CREATIF LES ANIMAUX DE LA MONTAGNE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-01-24 par OT DE FONT ROMEU