WINTER FAMILY WEEK ATELIER MAQUILLAGE Font-Romeu-Odeillo-Via

WINTER FAMILY WEEK ATELIER MAQUILLAGE

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

2026-02-17

Un moment de créativité et de transformation avec une maquilleuse.

Vien fêter Mardi Gras sur l’Esplanade, n’oublie pas de te déguiser !

En famille Gratuit Inscription à l’Office de Tourisme

+33 4 68 30 68 30

A moment of creativity and transformation with a make-up artist.

Come and celebrate Mardi Gras on the Esplanade, and don’t forget to dress up!

Family Free Registration at the Tourist Office

