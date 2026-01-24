WINTER FAMILY WEEK ATELIER MAQUILLAGE Font-Romeu-Odeillo-Via
WINTER FAMILY WEEK ATELIER MAQUILLAGE
Tarif : – –
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
2026-02-17
Un moment de créativité et de transformation avec une maquilleuse.
Vien fêter Mardi Gras sur l’Esplanade, n’oublie pas de te déguiser !
En famille Gratuit Inscription à l’Office de Tourisme
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
A moment of creativity and transformation with a make-up artist.
Come and celebrate Mardi Gras on the Esplanade, and don’t forget to dress up!
Family Free Registration at the Tourist Office
L’événement WINTER FAMILY WEEK ATELIER MAQUILLAGE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-01-24 par OT DE FONT ROMEU