WINTER FAMILY WEEK ATELIER PRATIQUE ET COSMETIQUE Font-Romeu-Odeillo-Via

WINTER FAMILY WEEK ATELIER PRATIQUE ET COSMETIQUE

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 17:30:00

fin : 2026-02-25 19:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Un moment de douceur ou chacun fabrique ses propres soins cosmétiques naturels.

Un parenthèse bien-être pour créer ses propres soins et se faire plaisir.

Inscriptions à l’Office de Tourisme. Dès 16 ans.

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

A gentle moment where everyone can make their own natural cosmetics.

A wellness interlude to create your own skincare products and treat yourself.

Registration at the Tourist Office. From age 16.

