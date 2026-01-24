WINTER FAMILY WEEK ATELIER PRATIQUE ET COSMETIQUE Font-Romeu-Odeillo-Via
Tarif : 25 – 25 –
Début : Mercredi 2026-02-11 17:30:00
fin : 2026-02-25 19:00:00
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Un moment de douceur ou chacun fabrique ses propres soins cosmétiques naturels.
Un parenthèse bien-être pour créer ses propres soins et se faire plaisir.
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Dès 16 ans.
Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
A gentle moment where everyone can make their own natural cosmetics.
A wellness interlude to create your own skincare products and treat yourself.
Registration at the Tourist Office. From age 16.
