WINTER FAMILY WEEK CONCERT POIL À BOIS Font-Romeu-Odeillo-Via
WINTER FAMILY WEEK CONCERT POIL À BOIS Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 3 mars 2026.
WINTER FAMILY WEEK CONCERT POIL À BOIS
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 17:30:00
fin : 2026-03-03 18:30:00
Date(s) :
2026-03-03
Les classiques de la chanson française revisités dans une ambiance chaleureuse.
Un concert qui met tout le monde de bonne humeur !
Gratuit En famille
.
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
French chanson classics revisited in a warm atmosphere.
A concert that puts everyone in a good mood!
Free Family
L’événement WINTER FAMILY WEEK CONCERT POIL À BOIS Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-01-24 par OT DE FONT ROMEU