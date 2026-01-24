WINTER FAMILY WEEK JEU DE PISTE MONTAGNE D’AQUI Font-Romeu-Odeillo-Via
WINTER FAMILY WEEK JEU DE PISTE MONTAGNE D’AQUI
Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Début : Mercredi 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12 12:00:00
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
Venez découvrir la face cachée de nos montagnes catalanes à travers un jeu captivant mêlant énigmes, réflexion et exploration. Plongez dans les coulisses des enjeux du territoire !
Une belle occasion de découvrir la montagne autrement !
Inscription à l’Office de Tourisme. Dès 8 ans
Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie
Come and discover the hidden face of our Catalan mountains through a captivating game combining puzzles, reflection and exploration. Take a behind-the-scenes look at the challenges facing our region!
A great opportunity to discover the mountains in a different way!
Registration at the Tourist Office. Ages 8 and up
