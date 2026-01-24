WINTER FAMILY WEEK JEUX DES NINS Font-Romeu-Odeillo-Via

WINTER FAMILY WEEK JEUX DES NINS

Salle des fêtes d’Odeillo Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-02-09 09:30:00

fin : 2026-02-16 11:00:00

2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23

Un Escape Game pour découvrir les écogestes en s’amusant.

Notre avis Un moment fun et éducatif à partager !

Gratuit Inscription Office de Tourisme De 6 ans à 10 ans. Sous la responsabilité parentale.

Salle des fêtes d’Odeillo Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

An Escape Game to discover eco-actions while having fun.

Our opinion: A fun and educational moment to share!

Free Tourist Office registration From 6 to 10 years old. Under parental responsibility.

