WINTER FAMILY WEEK JEUX DES NINS Font-Romeu-Odeillo-Via

Salle des fêtes d’Odeillo Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2026-02-09 09:30:00
fin : 2026-02-16 11:00:00
2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23
Un Escape Game pour découvrir les écogestes en s’amusant.
Notre avis Un moment fun et éducatif à partager !
Gratuit Inscription Office de Tourisme De 6 ans à 10 ans. Sous la responsabilité parentale.
Salle des fêtes d’Odeillo Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
An Escape Game to discover eco-actions while having fun.
Our opinion: A fun and educational moment to share!
Free Tourist Office registration From 6 to 10 years old. Under parental responsibility.
