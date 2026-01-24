WINTER FAMILY WEEK ON DANSE ET ON SE DÉGUISE ! Font-Romeu-Odeillo-Via
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
2026-02-17
Venez faire la fête avec DJ Joel !
L’ambiance parfaite pour s’amuser et défiler costumés !
En famille Gratuit
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
Come party with DJ Joel!
The perfect atmosphere to have fun and parade in costume!
Family Free
L’événement WINTER FAMILY WEEK ON DANSE ET ON SE DÉGUISE ! Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-01-24 par OT DE FONT ROMEU