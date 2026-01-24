WINTER FAMILY WEEK ON DANSE ET ON SE DÉGUISE ! Font-Romeu-Odeillo-Via

WINTER FAMILY WEEK ON DANSE ET ON SE DÉGUISE !

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

2026-02-17

Venez faire la fête avec DJ Joel !

L’ambiance parfaite pour s’amuser et défiler costumés !

En famille Gratuit

+33 4 68 30 68 30

English :

Come party with DJ Joel!

The perfect atmosphere to have fun and parade in costume!

Family Free

