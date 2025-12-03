Winter Flo Store édition #5 : Création émergente, Made in France et Art & Design Floréal Belleville PARIS
À partir du 3 décembre, rendez-vous au Floréal Belleville pour dénicher vos meilleurs cadeaux de Noël, soutenir des artistes, créateurs et créatrices françaises, et découvrir une sélection unique made in France, imaginée en collaboration avec plus de 20 artistes, créateurs, créatrices, éditeurs, éditrices et marques indépendantes.
Au programme :
- Céramiques (pièces sobres, sculpturales ou illustrées)
- Bijoux en création ou upcycling
- Prints, affiches, éditions d’art
- Livres, fanzines & revues illustrées ou engagées
- Écharpes design et pièces tricotées
- Sélection vintage mixte (déco & sapes)
- Tisanes artisanales, hot sauces maison
- Puzzles, porte-clés, accessoires & goodies pour combler absolument tout le monde
L’esprit Winter FLO Store :
Un shop éthique, chaleureux et engagé, pensé pour soutenir la scène indépendante, offrir des objets qui ont du sens, et proposer une alternative à la surconsommation des grandes enseignes.
Notre shop de Noël revient pour sa 5ᵉ édition et change de peau : Xmas Selecta devient Winter FLO Store, avec une nouvelle direction artistique fraîche, festive et entièrement dédiée à la création émergente.
Du mercredi 03 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :
dimanche
de 11h00 à 18h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 19h30
gratuit Tout public.
Floréal Belleville 43 rue des Couronnes, 75020 PARIS 75020 PARIS
+33143619466 floreal.belleville@gmail.com