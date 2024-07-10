Winter Groove Bonga Abbeville
Winter Groove Bonga Abbeville vendredi 6 février 2026.
Winter Groove Bonga
boulevard vauban Abbeville Somme
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Un grain unique. L’une des plus belles voix d’Afrique. A nulle autre pareille. Ebréchée, éraillée, comme brouillée par la mélancolie, une fêlure indicible, poignante même quand elle rit . Le Monde
Bonga est l’un des derniers géants de la musique africaine post- coloniale, il incarne le semba, ce genre musical angolais. Bonga est connu aussi pour avoir chanté avec Cesaria Evora et Bernard Lavilliers. Dès les années 90, il est nommé pour le Prix Unesco, multiplie les disques d’or et de platine et vient de recevoir le Prix des musiques du monde Grands Prix Sacem 2023. Figure de proue de la musique angolaise, Bonga tutoie les étoiles et appartient à une caste de chanteurs africains ayant sublimé leurs racines, que l’on retrouve notamment dans une version magnifique de Sodade que popularisera Cesaria Evora près de vingt ans plus tard.
Aujourd’hui, Bonga continue d’être réclamé de toutes parts Bernard Lavilliers reprend en français Mona Ki Ngi Xica en duo avec lui. La jeune génération africaine se réclame de lui, comme Gaël Faye ou Lexxus Legal. Au Portugal, Ana Moura le demande pour un hommage à Amália Rodrigues. Et sa collaboration avec Camélia Jordana était une évidence. Il est fait pour soulager les bleus à l’âme et voir Bonga sur scène sera un moment unique.
Un grain unique. L’une des plus belles voix d’Afrique. A nulle autre pareille. Ebréchée, éraillée, comme brouillée par la mélancolie, une fêlure indicible, poignante même quand elle rit . Le Monde
Bonga est l’un des derniers géants de la musique africaine post- coloniale, il incarne le semba, ce genre musical angolais. Bonga est connu aussi pour avoir chanté avec Cesaria Evora et Bernard Lavilliers. Dès les années 90, il est nommé pour le Prix Unesco, multiplie les disques d’or et de platine et vient de recevoir le Prix des musiques du monde Grands Prix Sacem 2023. Figure de proue de la musique angolaise, Bonga tutoie les étoiles et appartient à une caste de chanteurs africains ayant sublimé leurs racines, que l’on retrouve notamment dans une version magnifique de Sodade que popularisera Cesaria Evora près de vingt ans plus tard.
Aujourd’hui, Bonga continue d’être réclamé de toutes parts Bernard Lavilliers reprend en français Mona Ki Ngi Xica en duo avec lui. La jeune génération africaine se réclame de lui, comme Gaël Faye ou Lexxus Legal. Au Portugal, Ana Moura le demande pour un hommage à Amália Rodrigues. Et sa collaboration avec Camélia Jordana était une évidence. Il est fait pour soulager les bleus à l’âme et voir Bonga sur scène sera un moment unique. .
boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80
English :
A unique grain. One of Africa?s most beautiful voices. Like no other. Rough, hoarse, as if blurred by melancholy, an unspeakable crack, poignant even when she laughs . Le Monde
Bonga is one of the last geniuses of post-colonial African music, embodying the Angolan musical genre semba. Bonga is also known for having sung with Cesaria Evora and Bernard Lavilliers. In the 90s, he was nominated for the Unesco Prize, went on to win numerous gold and platinum discs and was recently awarded the World Music Prize Grands Prix Sacem 2023. A figurehead of Angolan music, Bonga is one of a caste of African singers who have sublimated their roots, notably in a magnificent version of Sodade popularized by Cesaria Evora almost twenty years later.
Today, Bonga continues to win acclaim from all quarters: Bernard Lavilliers covers Mona Ki Ngi Xica in French as a duet with him. The young African generation is clamoring for him, as are Gae?l Faye and Lexxus Legal. In Portugal, Ana Moura asked him to write a tribute to Ama?lia Rodrigues. And her collaboration with Camélia Jordana was an obvious choice. He’s made to soothe the blues, and seeing Bonga live on stage will be a unique moment.
German :
Ein einzigartiges Korn. Eine der schönsten Stimmen Afrikas. Wie keine andere. Schroff, kratzig, wie von Melancholie getrübt, ein unsagbarer Riss, ergreifend, selbst wenn sie lacht . Die Welt
Bonga ist einer der letzten Generäle der postkolonialen afrikanischen Musik und verkörpert den Semba, diese angolanische Musikrichtung. Bonga ist auch dafür bekannt, dass er mit Cesaria Evora und Bernard Lavilliers gesungen hat. Seit den 90er Jahren wurde er für den Unesco-Preis nominiert, erhielt zahlreiche Gold- und Platinplatten und wurde gerade mit dem Prix des musiques du monde Grands Prix Sacem 2023 ausgezeichnet. Bonga ist die Galionsfigur der angolanischen Musik und gehört zu einer Kaste afrikanischer Sänger, die ihre Wurzeln sublimiert haben, wie z. B. in einer großartigen Version von Sodade , die Cesaria Evora fast zwanzig Jahre später populär machte.
Auch heute noch wird Bonga von allen Seiten gelobt: Bernard Lavilliers singt mit ihm das Duett Mona Ki Ngi Xica auf Französisch. Die junge afrikanische Generation reklamiert ihn für sich, wie Gae?l Faye oder Lexxus Legal. In Portugal bat ihn Ana Moura um eine Hommage an Ama?lia Rodrigues. Und die Zusammenarbeit mit Camélia Jordana war eine Selbstverständlichkeit. Bonga auf der Bühne zu sehen, wird ein einzigartiger Moment sein.
Italiano :
Un suono unico. Una delle voci più belle dell’Africa. Come nessun’altra. Ruvida, rauca, come offuscata dalla malinconia, una crepa indicibile, struggente anche quando ride . Le Monde
Bonga è uno degli ultimi geni della musica africana post-coloniale, l’incarnazione del semba, il genere musicale angolano. Bonga è noto anche per aver cantato con Cesaria Evora e Bernard Lavilliers. Dagli anni ’90 è stato nominato per il Premio Unesco, ha una serie di dischi d’oro e di platino e ha appena ricevuto il World Music Prize Grands Prix Sacem 2023. Figura di spicco della musica angolana, Bonga fa parte di una casta di cantanti africani che hanno sublimato le proprie radici, in particolare in una magnifica versione di Sodade resa popolare da Cesaria Evora quasi vent’anni dopo.
Oggi, Bonga continua a riscuotere consensi da ogni parte: Bernard Lavilliers interpreta Mona Ki Ngi Xica in francese in duetto con lui. Le giovani generazioni africane lo richiedono a gran voce, così come Gae?l Faye e Lexxus Legal. In Portogallo, Ana Moura gli ha chiesto di scrivere un tributo ad Ama?lia Rodrigues. E la sua collaborazione con Camélia Jordana è stata una scelta ovvia. È fatto per lenire i muscoli doloranti e vedere Bonga dal vivo sul palco sarà un’esperienza unica.
Espanol :
Un sonido único. Una de las voces más bellas de África. Como ninguna otra. Áspera, ronca, como desdibujada por la melancolía, una grieta indescriptible, conmovedora incluso cuando ríe . Le Monde
Bonga es uno de los últimos genios de la música africana poscolonial, la encarnación de la semba, el género musical angoleño. Bonga también es conocido por haber cantado con Cesaria Evora y Bernard Lavilliers. Desde los años 90, ha sido nominado para el Premio de la Unesco, cuenta con una serie de discos de oro y platino y acaba de recibir el World Music Prize Grands Prix Sacem 2023. Figura destacada de la música angoleña, Bonga forma parte de una casta de cantantes africanos que han sublimado sus raíces, especialmente en una magnífica versión de Sodade popularizada por Cesaria Evora casi veinte años después.
Hoy en día, Bonga sigue cosechando elogios por doquier: Bernard Lavilliers versiona a dúo con él Mona Ki Ngi Xica en francés. Las jóvenes generaciones africanas claman por él, al igual que Gae?l Faye y Lexxus Legal. En Portugal, Ana Moura le pidió que escribiera un homenaje a Ama?lia Rodrigues. Y su colaboración con Camélia Jordana fue una elección obvia. Está hecho para aliviar esos músculos doloridos, y ver a Bonga en directo sobre el escenario será una experiencia única.
L’événement Winter Groove Bonga Abbeville a été mis à jour le 2024-07-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME