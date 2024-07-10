Winter Groove La caravane passe Abbeville
Winter Groove La caravane passe Abbeville mercredi 11 février 2026.
Winter Groove La caravane passe
Boulevard Vauban Abbeville Somme
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 20:30:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
En 20 ans, l’éternel Yougostalgique Toma Feterman et son combo foutraque nous ont habitué à des fêtes bohèmes avec guitare, cuivre et mandoline . Télérama
Bon anniversaire la caravane ! Que vos 20 ans soient 30 rugissants. Il n’apparaît dans aucun guide touristique, pourtant, l’Hôtel Karavan existe bel et bien à Paris et les musiciens du monde entier jouent du coude pour y poser leurs valises. Il est né dans la tête de Toma Feterman. Ce p’tit gars de Ménilmontant rêve de voyage, du haut de sa tour HLM. Avec ses acolytes, ils vont sillonner les clubs de l’hexagone, puis d’Europe et bientôt des quatre continents. Durant leurs voyages, ils amassent des souvenirs, des instruments, qui deviennent un élément de décor de leur palace. Pendant 20 ans, ils font le tour de la planète et s’entourent de nombreux artistes Sandra Nkaké, Flavia Coelho, Sanseverino, Oriane Lacaille, Tryo, l’Amsterdam Klezmer Band, la Rue Ketanou, Danakil, Le grand Rachid Taha.
On prend rendez-vous pour leur anniversaire, ça va être une très grosse fête !
Un spectacle en collaboration avec le Rex-Centre culturel Mardi 10 février, Chat noir, chat blanc réalisé par Emir Kusturica
En 20 ans, l’éternel Yougostalgique Toma Feterman et son combo foutraque nous ont habitué à des fêtes bohèmes avec guitare, cuivre et mandoline . Télérama
Bon anniversaire la caravane ! Que vos 20 ans soient 30 rugissants. Il n’apparaît dans aucun guide touristique, pourtant, l’Hôtel Karavan existe bel et bien à Paris et les musiciens du monde entier jouent du coude pour y poser leurs valises. Il est né dans la tête de Toma Feterman. Ce p’tit gars de Ménilmontant rêve de voyage, du haut de sa tour HLM. Avec ses acolytes, ils vont sillonner les clubs de l’hexagone, puis d’Europe et bientôt des quatre continents. Durant leurs voyages, ils amassent des souvenirs, des instruments, qui deviennent un élément de décor de leur palace. Pendant 20 ans, ils font le tour de la planète et s’entourent de nombreux artistes Sandra Nkaké, Flavia Coelho, Sanseverino, Oriane Lacaille, Tryo, l’Amsterdam Klezmer Band, la Rue Ketanou, Danakil, Le grand Rachid Taha.
On prend rendez-vous pour leur anniversaire, ça va être une très grosse fête !
Un spectacle en collaboration avec le Rex-Centre culturel Mardi 10 février, Chat noir, chat blanc réalisé par Emir Kusturica .
Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80
English :
Over the past 20 years, the eternally Yugostalgic Toma Feterman and his crazy combo have made us accustomed to bohemian parties with guitar, brass and mandolin . Télérama
Happy birthday caravan! May your 20th birthday be a roaring 30th. It doesn’t appear in any tourist guide, but the Hotel Karavan does exist in Paris, and musicians from all over the world are elbowing their way in. It was born in the mind of Toma Feterman. This young lad from Ménilmontant dreams of traveling, from the top of his council flat. With his friends, they criss-crossed the clubs of France, then Europe, and soon all four continents. During their travels, they collected souvenirs and instruments, which became part of the decor of their palace. Over the next 20 years, they toured the planet, working with a host of artists: Sandra Nkaké, Flavia Coelho, Sanseverino, Oriane Lacaille, Tryo, the Amsterdam Klezmer Band, Rue Ketanou, Danakil, the great Rachid Taha.
Let’s make a date for their anniversary it’s going to be one big party!
A show in collaboration with Rex-Centre culturel Tuesday, February 10, Black Cat, White Cat directed by Emir Kusturica
German :
In 20 Jahren haben uns der ewige Yougostalgiker Toma Feterman und seine verrückte Combo an böhmische Feste mit Gitarre, Blech und Mandoline gewöhnt . Télérama
Alles Gute zum Geburtstag, die Karawane! Mögen Ihre 20 Jahre 30 brüllende Jahre sein. Obwohl es in keinem Reiseführer steht, gibt es das Hotel Karavan in Paris wirklich, und Musiker aus der ganzen Welt setzen ihre Ellenbogen ein, um dort ihre Koffer abzustellen. Es wurde im Kopf von Toma Feterman geboren. Der kleine Junge aus Ménilmontant träumt von einer Reise aus seinem Hochhaus. Zusammen mit seinen Mitstreitern machen sie sich auf den Weg durch die Clubs in Frankreich, Europa und bald auch auf den vier Kontinenten. Auf ihren Reisen sammeln sie Souvenirs und Instrumente, die zur Dekoration ihres Palastes werden. 20 Jahre lang touren sie um den Globus und umgeben sich mit zahlreichen Künstlern: Sandra Nkaké, Flavia Coelho, Sanseverino, Oriane Lacaille, Tryo, die Amsterdam Klezmer Band, La Rue Ketanou, Danakil, der große Rachid Taha.
Wir verabreden uns für ihren Geburtstag, das wird eine sehr große Party!
Eine Show in Zusammenarbeit mit dem Rex-Kulturzentrum Dienstag, 10. Februar, Schwarze Katze, weiße Katze unter der Regie von Emir Kusturica
Italiano :
In 20 anni, l’eternamente Yougostalgico Toma Feterman e il suo folle combo ci hanno regalato feste bohémien con chitarra, ottoni e mandolino . Télérama
Buon compleanno caravan! Che il tuo 20° compleanno sia un 30° ruggente. Non compare in nessuna guida turistica, ma l’Hôtel Karavan esiste a Parigi, e i musicisti di tutto il mondo si fanno strada a gomitate. È nato dalla mente di Toma Feterman. Questo giovane ragazzo di Ménilmontant sogna di viaggiare, dall’alto della sua casa popolare. Con i suoi amici, viaggiava nei club in Francia, poi in Europa e presto in tutti e quattro i continenti. Durante i loro viaggi, collezionano souvenir e strumenti, che diventano parte dell’arredamento del loro palazzo. Per 20 anni hanno girato il pianeta, collaborando con una serie di artisti: Sandra Nkaké, Flavia Coelho, Sanseverino, Oriane Lacaille, Tryo, la Amsterdam Klezmer Band, La Rue Ketanou, Danakil e il grande Rachid Taha.
Appuntamento al loro anniversario, sarà una grande festa!
Uno spettacolo in collaborazione con il Rex-Centre culturel Martedì 10 febbraio, Chat noir, chat blanc diretto da Emir Kusturica
Espanol :
En 20 años, el eternamente yougostálgico Toma Feterman y su loco combo nos han regalado fiestas bohemias con guitarra, metales y mandolina . Télérama
¡Feliz cumpleaños caravana! Que tu vigésimo cumpleaños sea un trepidante trigésimo. No aparece en ninguna guía turística, pero el Hôtel Karavan existe en París, y músicos de todo el mundo se abren paso a codazos. Nació en la mente de Toma Feterman. Este joven de Ménilmontant sueña con viajar, desde lo alto de su piso de protección oficial. Con sus amigos, recorrieron clubes de Francia, luego de Europa y pronto de los cuatro continentes. Durante sus viajes, coleccionaron recuerdos e instrumentos, que pasaron a formar parte de la decoración de su palacio. Durante 20 años recorrieron el planeta trabajando con multitud de artistas: Sandra Nkaké, Flavia Coelho, Sanseverino, Oriane Lacaille, Tryo, la Amsterdam Klezmer Band, La Rue Ketanou, Danakil y el gran Rachid Taha.
Pongamos fecha a su aniversario, ¡será una gran fiesta!
Espectáculo en colaboración con el Rex-Centre culturel Martes 10 de febrero, Chat noir, chat blanc dirigido por Emir Kusturica
L’événement Winter Groove La caravane passe Abbeville a été mis à jour le 2024-07-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME