Winter Groove Louis Chedid Abbeville

Winter Groove Louis Chedid

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Icône de la chanson française, l’infatigable Louis Chedid monte sur scène avec un dix-huitième album, Rêveur. Le musicien y creuse encore le sillon de nos passions personnelles et collectives. Son sourire tendre, sa jovialité et son entrain, sa gentillesse, son humanité… Il a certes gagné en âge mais le feu est toujours intense, qui le fait chanter sans aucune défaillance. Sa voix et son chant, reconnaissables entre mille, restent tels qu’à ses débuts. Aurait-il déniché la formule de la jeunesse éternelle ?

Une chose est certaine ses talentueux musiciens qui l’accompagnent permet de se rendre compte combien Louis Chédid n’est pas que ce bel auteur sensible, mais aussi un formidable compositeur.

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Icon of French chanson, the indefatigable Louis Chedid returns to the stage with his eighteenth album, Rêveur. On it, the musician once again digs deep into our personal and collective passions. His tender smile, his joviality and drive, his kindness, his humanity? He may have aged, but the fire is still intense, making him sing without fail. His voice and his singing, recognizable among a thousand, remain as they were in his early days. Has he unearthed the formula for eternal youth?

One thing is certain: the talented musicians who accompany him make us realize that Louis Chédid is not only a beautiful, sensitive songwriter, but also a formidable composer.

German :

Der unermüdliche Louis Chedid, eine Ikone des französischen Chansons, kommt mit seinem achtzehnten Album, Rêveur, auf die Bühne. Der Musiker gräbt darin erneut die Furchen unserer persönlichen und kollektiven Leidenschaften. Sein zartes Lächeln, seine Jovialität und sein Elan, seine Freundlichkeit, seine Menschlichkeit? Er ist zwar älter geworden, aber das Feuer ist immer noch intensiv und lässt ihn ohne jeden Ausfall singen. Seine Stimme und sein Gesang, die unter Tausenden erkennbar sind, sind immer noch so wie zu Beginn seiner Karriere. Hat er die Formel für ewige Jugend gefunden?

Eines ist sicher: Seine talentierten Musiker, die ihn begleiten, machen deutlich, dass Louis Chédid nicht nur ein schöner, sensibler Autor, sondern auch ein großartiger Komponist ist.

Italiano :

Icona della chanson francese, l’instancabile Louis Chedid torna in scena con il suo diciottesimo album, Rêveur. In esso, il musicista continua a scavare in profondità nelle nostre passioni personali e collettive. Il suo tenero sorriso, la sua giovialità e la sua grinta, la sua gentilezza, la sua umanità? Sarà anche invecchiato, ma il fuoco è ancora intenso e lo fa cantare senza sosta. La sua voce e il suo canto, riconoscibili tra mille, restano come ai suoi esordi. Potrebbe aver trovato la formula dell’eterna giovinezza?

Una cosa è certa: i talentuosi musicisti che lo accompagnano ci fanno capire quanto Louis Chédid non sia solo questo bellissimo e sensibile cantautore, ma anche un formidabile compositore.

Espanol :

Icono de la chanson francesa, el infatigable Louis Chedid vuelve a los escenarios con su decimoctavo álbum, Rêveur. En él, el músico sigue ahondando en nuestras pasiones personales y colectivas. Su sonrisa tierna, su jovialidad y su empuje, su bondad, su humanidad? Puede que haya envejecido, pero el fuego sigue siendo intenso, haciéndole cantar sin cesar. Su voz y su canto, reconocibles entre mil, siguen siendo como en sus primeros tiempos. ¿Habrá encontrado la fórmula de la eterna juventud?

Una cosa es cierta: los talentosos músicos que le acompañan nos hacen comprender hasta qué punto Louis Chédid no es sólo este bello y sensible cantautor, sino también un formidable compositor.

