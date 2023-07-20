Winter Groove Nina Attal Electric Lady Land Abbeville

Winter Groove Nina Attal Electric Lady Land

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Hommage à Hendrix au féminin

Fabuleux, étonnant, génial… Aujourd’hui encore, Jimi Hendrix reste le meilleur guitariste de tous les temps, celui qui emportait son public le plus loin. Monumental, le leg du guitare héros/gaucher/Cherokee reste à ce jour inégalé. Ses riffs chargés de blues et de soul ont changé le monde, ses solis tricotant des plans jazz, blues et rock avec une dextérité unique obsèdent les mélomanes comme les virtuoses ?

Surgit Nina Attal guitariste virtuose accompagnée par les Electric Lady Land, Hendrix par les filles, Hendrix au féminin. Une enfance baignée de rock entre Bowie, Prince, Lou Reed, Dylan et Hendrix.

Si vous aimez les solos de guitares, les set list monumentales et le groove, cet hommage 100% féminin est fait pour vous. On ressort époustouflé de ce spectacle hommage. Nina Attal accompagnée de 5 filles stratocastées, invite au sommet guitaristique de l’année.

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Hendrix tribute for women

Fabulous, astonishing, brilliant? To this day, Jimi Hendrix remains the greatest guitarist of all time, the one who took his audience the furthest. Monumental, the guitar hero/guitarist/Cherokee’s legacy remains unsurpassed to this day. His blues- and soul-laden riffs have changed the world, and his solos knit together jazz, blues and rock with unique dexterity, obsessing music lovers and virtuosos alike?

Nina Attal, virtuoso guitarist accompanied by Electric Lady Land, Hendrix by girls, Hendrix by women. A childhood bathed in rock, with Bowie, Prince, Lou Reed, Dylan and Hendrix.

If you like guitar solos, monumental set lists and groove, this 100% female tribute is for you. You’ll be blown away by this tribute show. Nina Attal, accompanied by 5 stratocast girls, invites you to the guitar summit of the year.

German :

Weibliche Hendrix-Hommage

Fabelhaft, erstaunlich, genial? Auch heute noch ist Jimi Hendrix der beste Gitarrist aller Zeiten, der sein Publikum am weitesten trug. Das Leg des Gitarrenhelden/Gaukers/Cherokee ist bis heute unerreicht. Seine blues- und soulgeladenen Riffs haben die Welt verändert, seine Soli, die mit einzigartiger Fingerfertigkeit Jazz-, Blues- und Rock-Ebenen stricken, lassen Musikliebhaber und Virtuosen gleichermaßen besessen sein?

Da taucht Nina Attal auf, eine virtuose Gitarristin, die von den Electric Lady Land begleitet wird, Hendrix durch die Mädchen, Hendrix weiblich. Eine rockgetränkte Kindheit zwischen Bowie, Prince, Lou Reed, Dylan und Hendrix.

Wenn Sie Gitarrensoli, monumentale Setlisten und Groove mögen, ist diese 100% weibliche Hommage genau das Richtige für Sie. Man verlässt diese Tribute-Show umgehauen. Nina Attal, begleitet von fünf stratocasternden Mädchen, lädt zum gitarristischen Höhepunkt des Jahres ein.

Italiano :

Un omaggio femminile a Hendrix

Favoloso, sorprendente, geniale? Ancora oggi Jimi Hendrix rimane il più grande chitarrista di tutti i tempi, quello che ha portato il suo pubblico più lontano. Monumentale, l’eredità del guitar hero/gaucher/Cherokee rimane tuttora ineguagliata. I suoi riff carichi di blues e soul hanno cambiato il mondo e i suoi assoli uniscono jazz, blues e rock con una destrezza unica, ossessionando gli amanti della musica e i virtuosi

Poi c’è Nina Attal, virtuosa chitarrista accompagnata da Electric Lady Land, Hendrix per le ragazze, Hendrix per le donne. Un’infanzia all’insegna del rock, con Bowie, Prince, Lou Reed, Dylan e Hendrix.

Se vi piacciono gli assoli di chitarra, le scalette monumentali e il groove, questo tributo al 100% femminile fa per voi. Questo spettacolo tributo vi lascerà a bocca aperta. Nina Attal, accompagnata da 5 ragazze stratocast, vi invita al summit chitarristico dell’anno.

Espanol :

Un homenaje femenino a Hendrix

Fabuloso, asombroso, brillante.. A día de hoy, Jimi Hendrix sigue siendo el mejor guitarrista de todos los tiempos, el que más lejos llevó a su público. Monumental, el legado del héroe de la guitarra/gaucher/Cherokee sigue siendo inigualable a día de hoy. Sus riffs cargados de blues y soul han cambiado el mundo, y sus solos entrelazan jazz, blues y rock con una destreza única, obsesionando a melómanos y virtuosos por igual..

Luego está Nina Attal, virtuosa guitarrista acompañada por Electric Lady Land, Hendrix por chicas, Hendrix por mujeres. Una infancia impregnada de rock, con Bowie, Prince, Lou Reed, Dylan y Hendrix.

Si te gustan los solos de guitarra, los set list monumentales y el groove, este tributo 100% femenino es para ti. Este espectáculo tributo le dejará boquiabierto. Nina Attal, acompañada por 5 chicas stratocast, le invita a la cumbre guitarrística del año.

