Winter Groove Oxmo Puccino Abbeville

Winter Groove Oxmo Puccino

boulevard Vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Le Black Barry White sera en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier au revoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé.

Oxmo Puccino est l’un des 4 artistes de rap français à avoir obtenu la distinction de Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres. Un concert à ne pas manquer.

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Le Black Barry White sera en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier au revoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé.

Oxmo Puccino est l’un des 4 artistes de rap français à avoir obtenu la distinction de Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres. Un concert à ne pas manquer. .

boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Since 2019 and the release of his seventh album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino had taken a break from the microphone and music. 2025 marks a return to the roots of things: rap, pure and proud. The kind of rap that has brought him so much acclaim since Opéra Puccino. The Black Barry White will be touring the length and breadth of France to celebrate his reunion with his public, heralding a final album in the form of a legacy to bid farewell to a public and a movement with whom he has shared so much.

Oxmo Puccino is one of only 4 French rap artists to have been awarded the Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres. A concert not to be missed.

German :

Seit 2019 und der Veröffentlichung seines siebten Albums, La Nuit du réveil, hatte sich Oxmo Puccino vom Mikrofon und der Musik zurückgezogen. 2025 ist eine Rückkehr zu den Wurzeln der Dinge: Rap, rein und stolz. Der Rap, der ihn seit Opera Puccino immer wieder in den Himmel gehoben hat. Der Black Barry White wird durch ganz Frankreich touren, um das Wiedersehen mit seinem Publikum zu feiern und ein letztes Album in Form eines Vermächtnisses anzukündigen, ein letzter Abschied von einem Publikum und einer Bewegung, mit der er so viel geteilt hat.

Oxmo Puccino ist einer von vier französischen Rap-Künstlern, die die Auszeichnung Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres erhalten haben. Ein Konzert, das Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Dal 2019 e dall’uscita del suo settimo album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino è stato lontano dal microfono e dalla musica. il 2025 segna un ritorno alle sue radici: il rap, puro e orgoglioso. Il tipo di rap che gli ha portato tanti consensi dopo Opéra Puccino. Il Black Barry White sarà in tournée in tutta la Francia per celebrare il ricongiungimento con il suo pubblico, preannunciando l’uscita di un ultimo album sotto forma di lascito per salutare un pubblico e un movimento con cui ha condiviso tanto.

Oxmo Puccino è uno dei soli 4 artisti rap francesi ad essere stato insignito del Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres. Un concerto da non perdere.

Espanol :

Desde 2019 y el lanzamiento de su séptimo álbum, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino ha estado alejado del micrófono y de la música. 2025 marca el regreso a sus raíces: el rap, puro y orgulloso. El tipo de rap que tanto éxito le ha dado desde Opéra Puccino. El Black Barry White hará una gira por toda Francia para celebrar su reencuentro con su público, anunciando el lanzamiento de un último álbum en forma de legado para despedirse de un público y un movimiento con los que ha compartido tanto.

Oxmo Puccino es uno de los 4 únicos artistas franceses de rap que han recibido la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Un concierto que no debe perderse.

L’événement Winter Groove Oxmo Puccino Abbeville a été mis à jour le 2024-07-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME