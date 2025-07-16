Winter Groove Vincent Delerm Abbeville

Winter Groove Vincent Delerm

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret. De ses débuts piano-voix à ses concerts avec groupe, il y a toujours du théâtre dans la chanson de Vincent Delerm. Du cabaret dans ses personnages à double fond. Du cinéma dans ses images, dans ses rythmes. Il joue avec les formes, et avec les couleurs ; dessine une distance, un certain silence autour de ses mots. L’air tranquille, il chante l’intranquillité… Après avoir annoncé quinze concerts à la Cigale dont certains sont déjà complets à l’automne 2025, il nous fera l’honneur de s’arrêter par Abbeville cet hiver.

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret. De ses débuts piano-voix à ses concerts avec groupe, il y a toujours du théâtre dans la chanson de Vincent Delerm. Du cabaret dans ses personnages à double fond. Du cinéma dans ses images, dans ses rythmes. Il joue avec les formes, et avec les couleurs ; dessine une distance, un certain silence autour de ses mots. L’air tranquille, il chante l’intranquillité… Après avoir annoncé quinze concerts à la Cigale dont certains sont déjà complets à l’automne 2025, il nous fera l’honneur de s’arrêter par Abbeville cet hiver. .

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Vincent Delerm occupies a special place in the French cultural landscape: author, composer, performer, photographer, filmmaker, he crafts intelligent, sensitive shows that only he can. From his piano-voice beginnings to his concerts with a group, there’s always theater in Vincent Delerm’s songs. Cabaret in his double-bottomed characters. Cinema in his images, in his rhythms. He plays with shapes and colors, creating distance and silence around his words. With an air of tranquility, he sings of intranquillity? After announcing fifteen concerts at La Cigale some of which are already sold out in autumn 2025, he will be honoring us with a stopover in Abbeville this winter.

German :

Vincent Delerm nimmt in der französischen Kulturlandschaft einen besonderen Platz ein: Als Autor, Komponist, Interpret, Fotograf und Filmemacher gestaltet er intelligente und sensible Aufführungen, deren Geheimnis nur er kennt. Von seinen Piano-Voice-Anfängen bis hin zu seinen Konzerten mit Band: In Vincent Delerms Chanson steckt immer Theater. Kabarett in seinen Figuren mit doppeltem Boden. Kino in seinen Bildern, in seinen Rhythmen. Er spielt mit Formen und Farben; er schafft eine Distanz, eine gewisse Stille um seine Worte. Mit ruhiger Miene singt er von der Unruhe? Nachdem er für den Herbst 2025 fünfzehn Konzerte in La Cigale angekündigt hat von denen einige bereits ausverkauft sind -, wird er uns die Ehre erweisen, diesen Winter in Abbeville Halt zu machen.

Italiano :

Vincent Delerm occupa un posto speciale nel panorama culturale francese: autore, compositore, interprete, fotografo, regista, crea spettacoli intelligenti e sensibili come solo lui sa fare. Dagli esordi al piano-voce ai concerti con un gruppo, nelle canzoni di Vincent Delerm c’è sempre il teatro. Cabaret nei suoi personaggi dal doppio fondo. Cinema nelle sue immagini, nei suoi ritmi. Gioca con le forme e i colori, creando distanza e un certo silenzio intorno alle sue parole. Con un’aria di calma, canta l’intranquillità? Dopo aver annunciato quindici concerti a La Cigale alcuni dei quali già esauriti nell’autunno 2025, ci farà l’onore di fare tappa ad Abbeville quest’inverno.

Espanol :

Vincent Delerm ocupa un lugar especial en el paisaje cultural francés: autor, compositor, intérprete, fotógrafo, cineasta, crea espectáculos inteligentes y sensibles como sólo él puede hacerlo. Desde sus primeros piano-voces hasta sus conciertos en grupo, siempre hay teatro en las canciones de Vincent Delerm. Cabaret en sus personajes de doble fondo. Cine en sus imágenes, en sus ritmos. Juega con las formas y los colores, creando distancia y un cierto silencio en torno a sus palabras. Con un aire de calma, canta a la intranquilidad? Tras anunciar quince conciertos en La Cigale -algunos ya agotados- en otoño de 2025, nos hará el honor de recalar en Abbeville este invierno.

L’événement Winter Groove Vincent Delerm Abbeville a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME