Winter Jazz Clos du Cèdre Dinan

Winter Jazz

Clos du Cèdre 5 Rue Néel de la Vigne Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Imaginez les lumières scintillent, l’ambiance se réchauffe, les notes de jazz enveloppent l’air et vous partagez un moment magique dans le cadre cosy et intimiste du Clos.

Cette année, pour vous gâter, nous vous préparons une soirée qui pétille unique, chaleureuse et festive !

Venez vivre un moment suspendu dans le temps, en plein cœur de Dinan… et plongez dans une bulle de douceur, d’art, de musique et de gourmandise…

Prêts à vivre la magie du Clos ?

Harriet Duo

Harriet Duo est un duo élégant et chaleureux, né de la rencontre entre une voix douce et expressive, celle de Juliette Chevalier, diplômée du conservatoire de Rennes, et une guitare aux sonorités boisées, jouée avec finesse par Arnaud Lacarte.

Ensemble, ils revisitent les grands standards du jazz, du blues et de la chanson française, avec une touche personnelle et délicate.

Leur musique crée une ambiance intime et raffinée, idéale pour accompagner une soirée conviviale.

Un duo complice, sincère et toujours attentif à son public, qui saura séduire les auditeurs en quête de douceur, de qualité… et d’un brin de poésie.

Menu par Menue.

La cheffe Adélaïde Potherat viendra ravir vos papilles et sublimer les notes de cette soirée.

Formule Concert + Repas + Boissons inclus

Entrée/Plat/Dessert

Vins et soft inclus

Menu cf lien réservation

Places limitées Réservation conseillée .

English :

