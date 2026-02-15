WINTER Méditation 3ème édition Place de la Liberté Capbreton
WINTER Méditation 3ème édition Place de la Liberté Capbreton mardi 17 février 2026.
Nouvelle Lune, nouvel an chinois et si le 17/02/2026 était le point de démarrage de votre renouveau?
La Nouvelle Lune invite au silence
Le Nouvel an chinois invite au renouveau
Seul(e) ou à plusieurs accueillons ce nouveau cycle avec présence et douceur
Parce qu’ensemble “l’EXPERIENCE DU SILENCE EST APAISANTE ET VIVANTE” .
English : WINTER Méditation 3ème édition
New Moon, Chinese New Year and what if/02/17/2026 was the starting point for your renewal?
