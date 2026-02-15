WINTER Méditation 3ème édition Place de la Liberté Capbreton

WINTER Méditation 3ème édition

Nouvelle Lune, nouvel an chinois et si le 17/02/2026 était le point de démarrage de votre renouveau?

La Nouvelle Lune invite au silence

Le Nouvel an chinois invite au renouveau

Seul(e) ou à plusieurs accueillons ce nouveau cycle avec présence et douceur

Parce qu’ensemble “l’EXPERIENCE DU SILENCE EST APAISANTE ET VIVANTE” .

Place de la Liberté Casino De Capbreton Salle océane Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : WINTER Méditation 3ème édition

New Moon, Chinese New Year and what if/02/17/2026 was the starting point for your renewal?

