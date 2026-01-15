Winter méditation Place de la Liberté Capbreton

Winter méditation

Place de la Liberté Casino de Capbreton Salle Océane -1er Capbreton Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Et si la 1ère nouvelle Lune de l’année 2026 devenait le point de démarrage de ton année 2026?

Rejoins nous pour cette 2ème édition de la Winter méditation, guidée à la voix, bercée par l’océan et au soleil couchant.

Seul(e) ou à plusieurs viens partager un moment de bien être, de calme et de détente. Parce qu’ensemble l’expérience du silence est apaisante et vivante . .

Place de la Liberté Casino de Capbreton Salle Océane -1er Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine contact.santoshashala@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Winter méditation

What if the 1st New Moon of 2026 became the starting point for your year 2026?

Join us for this 2nd edition of Winter meditation, guided by voice, cradled by the ocean and the setting sun.

L’événement Winter méditation Capbreton a été mis à jour le 2026-01-12 par OTI LAS