Winter Morbiquiz Les Campènes Longevilles-Mont-d’Or

Winter Morbiquiz

Les Campènes 64 Rue de l’Étoile Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-06 19:15:00

2026-02-06

Tu veux attaquer ces vacances d’hiver en beauté ?

Tu viens seul, ou en équipe, tu arrives les pieds sous la table et on s’occupe de tout !

Un quiz en 3 manches animé par notre équipe sur le thème de l’hiver avec de vrais buzzers et des lots à la clé.

Et une morbiflette maison préparée par notre cuisinier.

On vous attends nombreuses et nombreux pour cette première ! .

Les Campènes 64 Rue de l’Étoile Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

