Winter Morbiquiz Les Campènes Longevilles-Mont-d’Or
Winter Morbiquiz Les Campènes Longevilles-Mont-d’Or vendredi 6 février 2026.
Winter Morbiquiz
Les Campènes 64 Rue de l’Étoile Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:15:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Tu veux attaquer ces vacances d’hiver en beauté ?
Tu viens seul, ou en équipe, tu arrives les pieds sous la table et on s’occupe de tout !
Un quiz en 3 manches animé par notre équipe sur le thème de l’hiver avec de vrais buzzers et des lots à la clé.
Et une morbiflette maison préparée par notre cuisinier.
On vous attends nombreuses et nombreux pour cette première ! .
Les Campènes 64 Rue de l’Étoile Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Winter Morbiquiz
L’événement Winter Morbiquiz Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS