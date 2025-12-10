Winter Party au Tourny Le Tourny Montignac-Lascaux

Winter Party au Tourny

Cette année, on voit les choses en GRAND pour la soirée de Noël !

Ambiance festive, bonnes odeurs qui sortent de la cuisine et DJ set toute la soirée… On va se régaler.

Au programme

Tartiflette maison

Huîtres fraîches

Vin chaud

DJ Set by SLIN

Surprises & cadeaux

Dress code pull moche, rouge ou Père Noël (on veut du style, du kitsch et des photos !)

Sur réservation. .

Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21

English : Winter Party au Tourny

9am 2am. Festive atmosphere, good smells coming out of the kitchen and DJ set all evening? We’re in for a treat. Dress code: ugly sweater, red or Santa Claus. Book in advance

