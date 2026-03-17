WINTER PARTY

89 Avenue du Lot Banassac-Canilhac Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

La boucherie charcuterie Clavel vous invite à leur Winter Party .

Rendez-vous devant la boutique à 19h !

Raclette à 12€ (pommes de terre croustillantes, fromage fondant au lait de brune Saveur Lozère, plateau de charcuterie variée)

Buvette et stand de dessert sur place

Dress code sports d’hiver

Réservation au 04 76 05 10 33.

Pour marquer les 1an de la boutique et saluer la fin de l’hiver, la boucherie charcuterie Clavel vous invite à leur Winter Party pour partager un moment convivial.

Rendez-vous devant la boutique à 19h !

Raclette à 12€ (pommes de terre croustillantes, fromage fondant au lait de brune Saveur Lozère, plateau de charcuterie variée)

Buvette sur place (par la cave Albaret) et stand de dessert (par L’atelier Canourguais).

Réservation au 04 76 05 10 33.

Dress code esprit sports d’hiver(lunettes, combis…laissez libre cours à votre imagination)

Une boisson sera offerte à toutes les personnes respectant le dress code. .

89 Avenue du Lot Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 4 76 05 10 33

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English :

Clavel butchers invite you to their Winter Party .

Meet in front of the store at 7pm!

Raclette at 12? (crispy potatoes, melting brown milk cheese Saveur Lozère, charcuterie platter)

Refreshment bar and dessert stand on site

Dress code: winter sports

Reservations on 04 76 05 10 33.

L’événement WINTER PARTY Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn