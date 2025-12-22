Winter party

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Soirée exclusivement réservée aux jeunes de 8 à 17 ans. Au programme musique, jeux, chorégraphies et bonne ambiance ! Au menu crêpes et boissons. Sur inscription.

Venez passer une belle soirée, profiter de la bonne ambiance musicale et participer aux jeux et chorégraphies ! Des crêpes et des boissons seront au menu. Soirée exclusivement réservée aux jeunes de 8 à 17 ans. .

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 13 00 accueil.aqualies@niederbronn-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening exclusively for young people aged 8 to 17. On the program: music, games, choreography and fun! On the menu: pancakes and drinks. Registration required.

L’événement Winter party Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte