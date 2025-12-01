WINTER PARTY le Village 26770 Rousset les Vignes Rousset-les-Vignes
WINTER PARTY le Village 26770 Rousset les Vignes Rousset-les-Vignes samedi 13 décembre 2025.
WINTER PARTY
le Village 26770 Rousset les Vignes Tout le village Rousset-les-Vignes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 23:59:00
Date(s) :
2025-12-13
Dress code: tenue de ski
.
le Village 26770 Rousset les Vignes Tout le village Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 07 51 27 jeanluc.ronzon@gmail.com
English :
Dress code: ski wear
L’événement WINTER PARTY Rousset-les-Vignes a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes