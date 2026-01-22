Winter Party spéciale fromage Haguenau

Winter Party spéciale fromage

2 Rue du Houblon Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-22 01:00:00

Date(s) :

2026-02-21

La Winter Party spéciale fromage c’est l’occasion parfaite de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Entre plats réconfortants, musique live, DJ set et bonne humeur, la soirée est pensée pour profiter, manger, danser et passer un vrai moment ensemble.

La Winter Party spéciale fromage c’est l’occasion parfaite de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Entre plats réconfortants, musique live, DJ set et bonne humeur, la soirée est pensée pour profiter, manger, danser et passer un vrai moment ensemble.

Les plats seront préparés sur place et à retirer aux stands et chalets installés à l’extérieur. Il sera possible de manger debout sur le pouce à l’intérieur comme à l’extérieur, ou de s’installer au chaud, à table, pour prendre le temps de savourer.

Chacun pourra ainsi passer librement de l’extérieur à l’intérieur, prendre l’air, se réchauffer, puis se déchaîner sur la piste de danse quand l’envie s’en fait sentir.

Accès & stationnement

Attention, le parking de la Salle des Corporations sera occupé par les stands. Pensez à vous garer sur les parkings aux alentours.

Le sens de la soirée

Le Collectif ALKYMI organise des événements festifs dans un but solidaire. Une partie des bénéfices est reversée à des associations qui soutiennent, aident et accompagnent les autres.

Faire la fête, bien manger, danser… et aider son prochain, objectivement, c’est un très bon programme ! .

2 Rue du Houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 48 69 98 cedric@collectif-alkymi.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cheese Winter Party: the perfect opportunity to get together in a warm and friendly atmosphere. Featuring comfort food, live music, a DJ set and good spirits, the evening is all about enjoying, eating, dancing and spending time together.

L’événement Winter Party spéciale fromage Haguenau a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau