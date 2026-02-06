WINTER SEVENS FESTIVAL STADE ERNEST ARGELES Blagnac

WINTER SEVENS FESTIVAL

STADE ERNEST ARGELES 1 Allée de la Piscine Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-20

Quand l’hiver s’installe, le rugby à 7 réchauffe les tribunes de Blagnac.

Le Winter Sevens s’impose comme un rendez-vous incontournable le premier grand tournoi de rugby à 7 disputé en plein hiver. Pendant plusieurs jours, le Stade Ernest Argelès devient le théâtre d’un spectacle intense mêlant haute performance sportive, ambiance festive et convivialité Sevens.

Pour son édition 2026, l’événement voit plus grand avec deux dates complémentaires, dont une journée 100 % féminine, confirmant son engagement en faveur de la diversité et du développement du rugby féminin. Sur la pelouse, les meilleures équipes françaises et internationales s’affrontent dans un format rapide, spectaculaire et accessible à tous.

Au programme tournois Five, tournois Sevens Élite et Open masculins, tournois Sevens Juniors & cadettes et entre deux matchs vous pouvez profiter d’animations, de musique et d’une atmosphère résolument Sevens, où sport et plaisir se conjuguent sans interruption.

Ne manquez pas également la Menguy’s Winter Party le samedi 21 février, la soirée incontournable du tournoi ! De 15h à 2h du matin, profitez d’une ambiance folie douce, d’un DJ set en continu, de quoi vous restaurer, de quoi vous désaltérer, et surtout d’une atmosphère survoltée du début d’après-midi jusqu’au bout de la nuit. Dress code tenue de ski obligatoire (ou presque). .

STADE ERNEST ARGELES 1 Allée de la Piscine Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 6 25 31 87 73 medsevens7@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When winter sets in, 7-a-side rugby warms up the Blagnac stands.

L’événement WINTER SEVENS FESTIVAL Blagnac a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE