Winter Swing Party avec les Hot Swing Sextet Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 19:00 – 00:30

Gratuit : non 20 € (prévente jusqu’au 1/2/26) puis 25 € 15 € (tarif solidaire) Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/la-bounce-family/evenements/winter-swing-party-avec-le-hot-swing-sextet

Après le succès de sa 1e édition, la Winter Swing Party revient pour vous réchauffer cet hiver ! La Bounce Family vous a concocté une soirée exceptionnelle, dans un lieu exceptionnel, avec un groupe exceptionnel : Le HOT SWING SEXTET sera aux Salons Mauduit à Nantes le 28 février 2026 En bonus, on vous a prévu une initiation au Collegiate Shag avec Fadila & Charlyx. Que vous soyez débutants ou plus expérimentés, c’est l’occasion parfaite de découvrir cette danse swing très enjouée et dynamique ! Des animations et surprises tout au long de la soirée Que vous soyez déjà adeptes de Lindy Hop ou juste amateur de musique jazz, rejoignez-nous pour cette très belle soirée !

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

