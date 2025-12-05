Winter Warmer des Intenables

Rosheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

2026-01-24

Les Intenables vous ouvrent leurs portes pour fêter ensemble la nouvelle année !

Bon, les fêtes sont déjà loin, les bonnes résolutions oubliées par contre le froid lui est bel & bien toujours là ! Pour vous réchauffer, on vous prépare un gros Winter Warmer à la brasserie !

Au programme

– DJ

– Foodtrucks fromage

– Visites en présence des brasseurs

– Bières Craft

– Jeux .

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 39 96 65 contact@lesintenables.com

English :

Les Intenables open their doors to celebrate the New Year together!

