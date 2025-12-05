Winter Warmer des Intenables Rosheim
Winter Warmer des Intenables Rosheim samedi 24 janvier 2026.
Winter Warmer des Intenables
Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00
Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24 23:30:00
2026-01-24
Les Intenables vous ouvrent leurs portes pour fêter ensemble la nouvelle année !
Bon, les fêtes sont déjà loin, les bonnes résolutions oubliées par contre le froid lui est bel & bien toujours là ! Pour vous réchauffer, on vous prépare un gros Winter Warmer à la brasserie !
Au programme
– DJ
– Foodtrucks fromage
– Visites en présence des brasseurs
– Bières Craft
– Jeux .
Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 39 96 65 contact@lesintenables.com
English :
Les Intenables open their doors to celebrate the New Year together!
L’événement Winter Warmer des Intenables Rosheim a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile