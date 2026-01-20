WINTEREISE FRANZ SCHUBERT LA FERME AUX ARTS Beaumont-sur-Grosne
LA FERME AUX ARTS 4 Place de l’église Beaumont-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Concert au bénéfice de la dotation Jean-Paul Fouchécourt
Winterreise de Franz Schubert
Cycle de 24 lieder
Jean-Paul Fouchécourt, ténor
Jean-Michel Dayez, piano .
LA FERME AUX ARTS 4 Place de l’église Beaumont-sur-Grosne 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 81 28 39 dotation.jpfouchecourt@gmail.com
