WINTERFEST Ispagnac
WINTERFEST Ispagnac samedi 14 février 2026.
WINTERFEST
Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac Lozère
Début : 2026-02-14 13:30:00
2026-02-14
Venez soutenir les projets des enfants de l’école en participant à cette journée ludique et festive pour petits et grands !
Au programme dès 13h30 ateliers, animations, concert Rock/Blues avec The Burning Fingers , repas asiatique (réservation conseillée pour le repas au 06.76.74.49.49), DJ Belove.
Entrée soutien à l’école prix libre ou au dé.
Repas réservé = Entrée comprise.
L’association des parents d’élèves de l’école Nelson Mandela d’Ispagnac vous présente son Winter Fest !
Au programme
Début 13H30 puis toute la journée en libre accès
– Chasse au trésor
– Maquillage
– Fléchettes
– Mario Kart
– Stand de dessin (Coloriages, Cadavre Exquis, Fresque géante)
– Grignotte & Buvette
17H30 Concert Rock/Blues avec le groupe The Burning Fingers
(Un avant-goût http://www.theburningfingers.com/)
19H00 21H30 Repas asiatique 16€ adultes, 8€ enfants (demi portion)
Entrée Nems artisanaux aux légumes & sa sauce sweet chili
Plat Porc au caramel & Riz Thaï
Dessert Beignets à la banane & son coulis de chocolat
Réservation conseillée pour le repas au 06.76.74.49.49
21H00 DJ Belove aux platines.
Fin de soirée 01H00.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! .
Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 76 74 49 49
English :
Come and support the school children?s projects by taking part in this fun and festive day for young and old!
On the program from 1:30pm: workshops, entertainment, Rock/Blues concert with The Burning Fingers , Asian lunch (booking recommended for lunch: 06.76.74.49.49), DJ Belove.
Admission free or by the dice.
Reserved meal = Admission included.
