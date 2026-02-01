WINTERFEST Ispagnac

WINTERFEST

Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac Lozère

Début : 2026-02-14 13:30:00

2026-02-14

L’association des parents d’élèves de l’école Nelson Mandela d’Ispagnac vous présente son Winter Fest !

Venez soutenir les projets des enfants de l’école en participant à cette journée ludique et festive pour petits et grands !

Au programme

Début 13H30 puis toute la journée en libre accès

– Chasse au trésor

– Maquillage

– Fléchettes

– Mario Kart

– Stand de dessin (Coloriages, Cadavre Exquis, Fresque géante)

– Grignotte & Buvette

17H30 Concert Rock/Blues avec le groupe The Burning Fingers

(Un avant-goût http://www.theburningfingers.com/)

19H00 21H30 Repas asiatique 16€ adultes, 8€ enfants (demi portion)

Entrée Nems artisanaux aux légumes & sa sauce sweet chili

Plat Porc au caramel & Riz Thaï

Dessert Beignets à la banane & son coulis de chocolat

Réservation conseillée pour le repas au 06.76.74.49.49

21H00 DJ Belove aux platines.

Fin de soirée 01H00.

Entrée soutien à l’école PRIX LIBRE ou au dé.

Repas réservé = Entrée comprise.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! .

Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 76 74 49 49

English :

Come and support the school children?s projects by taking part in this fun and festive day for young and old!

On the program from 1:30pm: workshops, entertainment, Rock/Blues concert with The Burning Fingers , Asian lunch (booking recommended for lunch: 06.76.74.49.49), DJ Belove.

Admission free or by the dice.

Reserved meal = Admission included.

