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Winterreise : Voyage d’hiver de Schubert Espace Noriac salle haute Limoges

jeudi 10 décembre 2026 · Espace Noriac salle haute · Limoges

Winterreise : Voyage d’hiver de Schubert Espace Noriac salle haute Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Noriac salle haute
Adresse
10 Rue Jules Noriac
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
20 20 Tarif de base - plein tarif

Limoges

Winterreise : Voyage d’hiver de Schubert

Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:30:00
fin : 2026-12-11 21:45:00

Date(s) :
2026-12-10

Ce projet relit le Voyage d’hiver de Schubert comme une traversée intérieure inscrite dans le cycle du vivant. Interprété par un baryton-basse (Fabien Leriche) et une pianiste (Elisabeth Brusselle), le cycle est prolongé par la projection d’un tilleul filmé (réalisation de Pierre Vinour) durant une année, du printemps à l’hiver. La voix, le piano et l’image dialoguent dans une expérience contemplative où l’intime rejoint le cosmique. Renseignements et réservation par téléphone ou par mail.   .

Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 24 98 70  lapanthereparfumee@gmail.com

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English : Winterreise : Voyage d’hiver de Schubert

L’événement Winterreise : Voyage d’hiver de Schubert Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole

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