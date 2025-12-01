Wish Cinéma de fin d’année pour les familles à la Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès PARIS

« Wish – Asha et la bonne étoile » film d’animation des studios Disney.

Durée 1 h 32 de 2023

Avec les voix de : Océane Demontis, Lambert Wilson, Isabelle Adjani, Sophie Delmas, Gérard Darmon …

Le roi Magnifico a le pouvoir d’exaucer les plus grands désirs de ses sujets. La jeune Asha lui demande de réaliser celui de son grand-père centenaire : inspirer les gens. Mais le roi refuse.

Présentation, débat et goûter organisés par ARTMELE.

Dans le cadre des fêtes de fin d’année le Ciné Kino d’ARTMELE vous invite à la projection du film d’animation « Wish » au Centre Socio culturel Maurice Noguès.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h00 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Centre socioculturel Maurice Noguès 5, Avenue de la Porte de Vanves 75014 accès via la place Marthe SimardPARIS

