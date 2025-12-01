Wish Cinéma de fin d’année pour les familles à la Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès PARIS
Wish Cinéma de fin d’année pour les familles à la Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès PARIS dimanche 14 décembre 2025.
« Wish – Asha et la bonne étoile » film d’animation des studios Disney.
Durée 1 h 32 de 2023
Avec les voix de : Océane Demontis, Lambert Wilson, Isabelle Adjani, Sophie Delmas, Gérard Darmon …
Le roi Magnifico a le pouvoir d’exaucer les plus grands désirs de ses sujets. La jeune Asha lui demande de réaliser celui de son grand-père centenaire : inspirer les gens. Mais le roi refuse.
Présentation, débat et goûter organisés par ARTMELE.
Dans le cadre des fêtes de fin d’année le Ciné Kino d’ARTMELE vous invite à la projection du film d’animation « Wish » au Centre Socio culturel Maurice Noguès.
Le dimanche 14 décembre 2025
de 15h00 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-14T16:00:00+01:00
fin : 2025-12-14T18:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-14T15:00:00+02:00_2025-12-14T17:30:00+02:00
Centre socioculturel Maurice Noguès 5, Avenue de la Porte de Vanves 75014 accès via la place Marthe SimardPARIS
https://openagenda.com/fr/artmele