Wish One Camp Millau

vendredi 3 octobre 2025

Millau Aveyron

Tarif : 60 – 60 – 190 EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03

NOUVEAUTÉ un rassemblement Gravel de 3 jours début octobre à Millau !

[WISH ONE CAMP BY HUTCHINSON] VOTRE WEEK-END 100 % GRAVEL

Du vendredi 3 octobre au dimanche 5 octobre, vous avez rendez-vous chez Wish One (Millau en Aveyron) au cœur des paysages du Parc Naturel Régional des Grands Causses pour un week-end 100% gravel.

En partenariat avec @hutchinsoncycling cycling, profitez d’un week-end de rencontre avec les experts de la marque pour tester la gamme de pneus gravel.

CAMPEZ AU PIED DU VIADUC DE MILLAU

Vous avez la tente ou le van ? Nous avons le cadre parfait !

Dormez au pied de l’emblématique Viaduc et composez votre formule: du simple emplacement jusqu’à la pension complète avec petits-déjeuners, ravitaillements du midi et repas du soir

AU PROGRAMME

3 Rides et challenges gravel

Réveil musculaire pour bien démarrer les journées

Présentation de la gamme gravel Hutchinson

Visites exclusives de l’atelier Wish One

Barbecue, dégustation de fromages locaux et

aligot-saucisse et d’autres surprises

Tout est pensé pour que vous n’ayez qu’une chose à faire PROFITER pleinement de votre week-end à vélo !



A partir de 60€ / personne

Programme complet et billetterie https://www.sportsnconnect.com/calendrier-evenements/view/29659/wish-one-gravel-camp-by-hutchinson .

Millau 12100 Aveyron Occitanie contact@wishonecycles.com

English :

NEW: a 3-day Gravel rally in Millau in early October!

German :

NEU: Ein dreitägiges Gravel-Treffen Anfang Oktober in Millau!

Italiano :

NOVITÀ: un raduno di 3 giorni di Gravel a Millau all’inizio di ottobre!

Espanol :

NOVEDAD: ¡un mitin de Gravel de 3 días en Millau a principios de octubre!

