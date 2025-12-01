WISHBONE ASH – LA RAYONNE Villeurbanne

WISHBONE ASH Début : 2026-04-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Wishbone Ash en concert à La Rayonne !En accord avec Music For Ever Productions et Muzivox :Légendes du rock britannique, Wishbone Ash vous donnent rendez-vous à Lyon le jeudi 23 avril 2026 pour une soirée placée sous le signe des guitares harmonisées et du rock progressif intemporel.Depuis les années 70, Wishbone Ash s’est imposé comme un groupe pionnier, reconnu pour son son unique mêlant rock, blues et touches de jazz, porté par le jeu de guitare en double lead qui a influencé des générations d’artistes (Iron Maiden, Thin Lizzy…).Avec plus de 50 ans de carrière, des albums cultes comme Argus ou Pilgrimage, et une énergie scénique toujours intacte, Andy Powell et sa formation actuelle promettent une performance intense, entre classiques incontournables et pépites plus rares.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69