Witch Hunting, Les Gens qui dansent MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse (MAD) Limoges

mardi 28 avril 2026.

Maison des Arts et de la Danse (MAD) 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28

2026-04-28

La chorégraphe Anne Nguyen adapte un extrait de sa création Witch Hunting (représentation à la MAD le 16 octobre 2025) pour les danseurs amateurs qui suivent les ateliers chorégraphiques de différentes esthétiques à la MAD.   .

Maison des Arts et de la Danse (MAD) 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70 

