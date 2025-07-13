Witch Hunting, Les Gens qui dansent MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse (MAD) Limoges

Witch Hunting, Les Gens qui dansent MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse (MAD) 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

La chorégraphe Anne Nguyen adapte un extrait de sa création Witch Hunting (représentation à la MAD le 16 octobre 2025) pour les danseurs amateurs qui suivent les ateliers chorégraphiques de différentes esthétiques à la MAD. .

Maison des Arts et de la Danse (MAD) 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

English : Witch Hunting, Les Gens qui dansent MAD Opéra de Limoges

German : Witch Hunting, Les Gens qui dansent MAD Opéra de Limoges

Italiano :

Espanol : Witch Hunting, Les Gens qui dansent MAD Opéra de Limoges

L’événement Witch Hunting, Les Gens qui dansent MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Limoges Métropole