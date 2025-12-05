WITCH WEEK -MARCHÉ DE NOËL Roubaix

WITCH WEEK -MARCHÉ DE NOËL

1 rue Ampère Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-07

Noël, c’est la chaleur dans l’hiver.

La lumière qu’on rallume quand tout semble froid.

Les mains qui font, qui donnent, qui rassemblent.

Les traditions qui unissent, les histoires qu’on transmet, le feu intérieur qu’on partage.

Ici, au Couvent, Noël retrouve son cœur vivant

— l’entraide

— la création

— le soin

— le lien humain

— la fête qui réchauffe

— la culture qui nourrit

— la spiritualité qui rassemble

— l’art qui donne du sens

On ne veut pas d’un Noël plastique, formaté, jetable.

On appelle un Noël vrai, humain, engagé.

Un Noël où l’on célèbre la beauté du fait-main, l’audace des artistes, l’impact de l’upcycling, la puissance du bien-être, la force des traditions, et cette magie qui n’a jamais disparu celle d’être ensemble, de croire en quelque chose de plus grand, de prendre soin les uns des autres, de rêver un monde qui tient debout.

Ici, la magie se mêle à l’art, la spiritualité au social, la fête à la conscience.

Au programme



ateliers créatifs & bien-être

concerts & DJ sets

rituels, contes & pratiques spirituelles

️ marché de créateurs & mode alternative

food & partage

conférences & performances

Un Noël du cœur, du corps, des mains, des imaginaires.

Un Noël moderne, alternatif, généreux, brûlant d’humanité.



️ Billetterie gratuite

Réserve ton pass [https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante](https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante)

Bienvenue à la Witch Week — Noël ré-enchanté.

✨ Tu souhaites exposer ou proposer un atelier pendant l’événement ?

Les candidatures sont ouvertes !

Envoie-nous ta proposition (créateur, artisan, thérapeute, artiste, performeur, etc.) par mail à [ketlyne@lecouvent-roubaix.com](mailto:ketlyne@lecouvent-roubaix.com) ou via le formulaire disponible sur notre site.

1 rue Ampère Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France ketlyne@lecouvent-roubaix.com

English :

Christmas means warmth in winter.

The light we turn on when everything seems cold.

The hands that make, that give, that gather.

The traditions that unite, the stories that are passed on, the inner fire that is shared.

Here at Le Couvent, Christmas finds its living heart:

? mutual aid

? creation

? caring

? human connection

? celebration that warms

? culture that nourishes

? spirituality that brings people together

? art that gives meaning

We don’t want a plastic, formatted, disposable Christmas.

We want a real, human, committed Christmas.

A Christmas where we celebrate the beauty of the handmade, the audacity of artists, the impact of upcycling, the power of wellness, the strength of tradition, and that magic that has never disappeared: the magic of being together, of believing in something greater, of taking care of each other, of dreaming of a world that stands on its own two feet.

Here, magic meets art, spirituality meets society, celebration meets awareness.

On the program:

? creative & wellness workshops

? concerts & DJ sets

? rituals, storytelling & spiritual practices

? designer markets & alternative fashion

? food & sharing

? conferences & performances

A Christmas for the heart, the body, the hands and the imagination.

A modern, alternative, generous Christmas, burning with humanity.

?? Free tickets

Book your pass: [https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante](https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante)

Welcome to Witch Week ? Christmas re-enchanted.

? Would you like to exhibit or offer a workshop during the event?

Applications are now open!

Send us your proposal (designer, craftsman, therapist, artist, performer, etc.) by e-mail to [ketlyne@lecouvent-roubaix.com](mailto:ketlyne@lecouvent-roubaix.com) or via the form on our website.

German :

Weihnachten ist die Wärme im Winter.

Das Licht, das man wieder anzündet, wenn alles kalt zu sein scheint.

Die Hände, die machen, die geben, die zusammenbringen.

Die Traditionen, die verbinden, die Geschichten, die man weitergibt, das innere Feuer, das man teilt.

Hier im Kloster findet Weihnachten sein lebendiges Herz wieder:

? die gegenseitige Hilfe

? das Schaffen

? die Pflege

? die menschliche Verbindung

? das Fest, das wärmt

? die Kultur, die nährt

? die Spiritualität, die zusammenführt

? die Kunst, die Sinn stiftet

Wir wollen kein Plastikweihnachten, kein formatiertes, wegwerfbares Weihnachten.

Wir rufen nach einem wahren, menschlichen, engagierten Weihnachten.

Ein Weihnachten, an dem die Schönheit des Handgemachten, die Kühnheit der Künstler, die Wirkung des Upcycling, die Kraft des Wohlbefindens, die Stärke der Traditionen und die Magie, die nie verschwunden ist, gefeiert werden: die Magie des Zusammenseins, des Glaubens an etwas Größeres, der Sorge füreinander und des Träumens von einer Welt, die aufrecht steht.

Hier vermischt sich die Magie mit der Kunst, die Spiritualität mit dem Sozialen, das Fest mit dem Bewusstsein.

Auf dem Programm stehen:

? kreative Workshops & Wellness

? Konzerte & DJ-Sets

? Rituale, Märchen & spirituelle Praktiken

? Designermarkt & alternative Mode

? Essen & Teilen

? Vorträge & Performances

Ein Weihnachtsfest des Herzens, des Körpers, der Hände und der Vorstellungskraft.

Ein modernes, alternatives, großzügiges, von Menschlichkeit geprägtes Weihnachtsfest.

?? Kostenlose Eintrittskarten

Reserviere deinen Pass: [https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante](https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante)

Willkommen bei der Witch Week? Weihnachten neu verzaubert.

? Du möchtest während der Veranstaltung ausstellen oder einen Workshop anbieten?

Bewerbungen sind möglich!

Schicke uns deinen Vorschlag (Schöpfer, Handwerker, Therapeut, Künstler, Performer, etc.) per E-Mail an [ketlyne@lecouvent-roubaix.com](mailto:ketlyne@lecouvent-roubaix.com) oder über das Formular auf unserer Website.

Italiano :

Natale significa calore in inverno.

La luce che si accende quando tutto sembra freddo.

Le mani che fanno, che danno, che raccolgono.

Le tradizioni che uniscono, le storie che si tramandano, il fuoco interiore che si condivide.

Qui al Convento, il Natale trova il suo cuore vivo:

l’aiuto reciproco

la creazione

la cura

legami umani

celebrazione che riscalda

cultura che nutre

spiritualità che unisce le persone

arte che dà significato

Non vogliamo un Natale di plastica, formattato, usa e getta.

Vogliamo un Natale vero, umano, impegnato.

Un Natale in cui celebrare la bellezza del fatto a mano, l’audacia degli artisti, l’impatto dell’upcycling, il potere del benessere, la forza della tradizione e quella magia che non è mai scomparsa: la magia di stare insieme, di credere in qualcosa di più grande, di prendersi cura l’uno dell’altro, di sognare un mondo che stia in piedi da solo.

Qui la magia si fonde con l’arte, la spiritualità con la società, la festa con la consapevolezza.

In programma:

workshop creativi e di benessere

concerti e DJ set

rituali, racconti e pratiche spirituali

mercati di stilisti e moda alternativa

cibo e condivisione

conferenze e spettacoli

Un Natale per il cuore, il corpo, le mani e l’immaginazione.

Un Natale moderno, alternativo, generoso, che brucia di umanità.

?? Biglietti gratuiti

Prenota il tuo pass: [https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante](https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante)

Benvenuti alla Settimana delle Streghe? Natale incantato.

? Volete esporre o offrire un workshop durante l’evento?

Le iscrizioni sono aperte!

Inviateci la vostra proposta (designer, artigiano, terapeuta, artista, performer, ecc.) via e-mail a [ketlyne@lecouvent-roubaix.com](mailto:ketlyne@lecouvent-roubaix.com) o tramite il modulo sul nostro sito web.

Espanol :

Navidad significa calor en invierno.

La luz que se enciende cuando todo parece frío.

Las manos que hacen, que dan, que reúnen.

Las tradiciones que unen, las historias que se transmiten, el fuego interior que se comparte.

Aquí, en el Convento, la Navidad encuentra su corazón vivo:

? la ayuda mutua

? la creación

? la solidaridad

? los lazos humanos

? celebración que calienta

? cultura que alimenta

? espiritualidad que une

? arte que da sentido

No queremos una Navidad de plástico, formateada y desechable.

Queremos una Navidad real, humana y comprometida.

Una Navidad en la que celebremos la belleza de lo hecho a mano, la audacia de los artistas, el impacto del upcycling, el poder del bienestar, la fuerza de la tradición y esa magia que nunca ha desaparecido: la magia de estar juntos, de creer en algo más grande, de cuidarnos unos a otros, de soñar con un mundo que se sostiene por sí mismo.

Aquí, la magia se mezcla con el arte, la espiritualidad con la sociedad, la fiesta con la conciencia.

En el programa:

? talleres creativos y de bienestar

? conciertos y sesiones de DJ

? rituales, cuentacuentos y prácticas espirituales

mercados de diseñadores y moda alternativa

? comida y compartir

? conferencias y actuaciones

Una Navidad para el corazón, el cuerpo, las manos y la imaginación.

Una Navidad moderna, alternativa, generosa y llena de humanidad.

?? Entradas gratuitas

Reserve su pase: [https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante](https://shotgun.live/festivals/witch-week-noel-re-enchante)

Bienvenido a la Semana de la Bruja ? Navidad reencantada.

? ¿Le gustaría exponer u ofrecer un taller durante el evento?

¡Las solicitudes ya están abiertas!

Envíenos su propuesta (diseñador, artesano, terapeuta, artista, performer, etc.) por correo electrónico a [ketlyne@lecouvent-roubaix.com](mailto:ketlyne@lecouvent-roubaix.com) o a través del formulario de nuestra página web.

