WITH U2 DAY A U2 TRIBUTE

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

With U2 Day rend hommage à U2 avec énergie et passion, reprenant leurs plus grands succès et célébrant le 40ᵉ anniversaire de l’album War dans un show captivant.

With U2 Day vous plonge avec passion dans l’univers mythique de U2. Quatre amis complices sur scène reprennent les plus grands succès du groupe irlandais, offrant une performance énergique et captivante qui restitue toute la magie de leurs concerts.

Pour célébrer le 40ᵉ anniversaire de l’album War , ce nouveau spectacle rend hommage à l’ensemble de la carrière du quatuor, de ses débuts à ses plus grands classiques. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With U2 Day pays tribute to U2 with energy and passion, covering their greatest hits and celebrating the 40? anniversary of the War album in a captivating show.

L’événement WITH U2 DAY A U2 TRIBUTE Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34