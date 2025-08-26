With U2 Day Concert Brest Arena Brest

With U2 Day Concert Brest Arena Brest jeudi 22 janvier 2026.

With U2 Day Concert

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Revivez revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2.

Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.

Informations pratiques

Placement assis numéroté.

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram).

Le début du spectacle est prévu à 20h30.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement With U2 Day Concert Brest a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole