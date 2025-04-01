THE LIMINANAS – LES DOCKS Cahors

THE LIMINANAS – LES DOCKS Cahors jeudi 13 novembre 2025.

THE LIMINANAS Début : 2025-11-13 à 21:00. Tarif : – euros.

The Limiñanas c’est ce couple rock incontournable, toujours porté par une envie chevillée au corps de nous embarquer dans son univers teinté de rock sixties et de psychédélisme, empreint d’un esthétisme cinématographique rappelant les grandes heures du cinéma italien.Pour cette nouvelle tournée, ils seront accompagnés sur scène par un nouveau line-up triple-A : Thomas Gorman (Kill the Young) au chant, Clémence Lasme (Moodoïd, Lucie Antunes…) à la basse et Keith Streng (The Fleshtones) à la guitare. Alban Barate, fidèle complice sudiste, assurera une fois de plus les claviers vintage et la guitare. Une dream team qui aura à cœur de nous entraîner dans une transe communicative, sonique et jouissive !La scénographie sera magnifiée par les projections visuelles issues de la collaboration avec l’artiste plasticien SMITH, et tissera une passerelle sensorielle entre rock psyché et poésie cosmique.

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46