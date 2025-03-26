WITH U2 DAY – REIMS ARENA Reims

WITH U2 DAY Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

BIOWith U2 Dayvous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupede rock mythique U2.Les quatre membres, amis à la ville et complices surscène, reprennentles plus grands succès duquatuor irlandais à travers uneperformance scéniquequi vous entraîne dans la magie de leur groupefétiche.Pour célébrer le 40ème anniversaire de l’album War qui a consacré U2 sur la scène internationale,venez découvrir le nouveau spectacle deWith U2 Dayqui rend hommage à l’ensemble de leurcarrière.

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51