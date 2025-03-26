WITH U2 DAY – ZENITH D’AMIENS Amiens

WITH U2 DAY Début : 2026-01-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert initialement prévu le 10 janvier 2025 est reporté au 10 janvier 2026Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 01 mars 2025With U2 Day vous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2. Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche. Pour célébrer le 40ème anniversaire de l’album War qui a consacré U2 sur la scène internationale, venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80