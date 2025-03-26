WITH U2 DAY – ZENITH DE LILLE Lille

WITH U2 DAY Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

With U2 Day vous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2.Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scéniquequi vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.Pour célébrer le 40ème anniversaire de l’album War qui a consacré U2 sur la scène internationale, venez découvrir le nouveau spectacle deWith U2 Day qui rend hommage à l’ens emble de leur carrière.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59