Within a thousand suns Le Générateur Gentilly 10 juillet 2025 16:00

Within a thousand suns Jeudi 10 juillet, 16h00 Le Générateur Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-10T16:00:00 – 2025-07-10T19:00:00

Fin : 2025-07-10T16:00:00 – 2025-07-10T19:00:00

Pour clore en beauté la série d’ateliers menés auprès des centres de loisirs et de la maison de retraite du Sacré-Cœur, les artistes Samory Ba et Oktawia Scibior proposent une performance mêlant danse contemporaine et roller.

Cette présentation sera suivie d’un moment festif de patinage libre, ouvert à toutes et tous.

Oktawia Scibior et Samory Ba sont des artistes-patineurs basés à Vitry-sur-Seine. Par le médium et la technique du patinage, ils créent ensemble des oeuvres chorégraphiques originales à partir d’une recherche gestuelle et spatiale approfondie. Initialement formés comme patineurs artistiques de haut niveau, ils exploitent le phénomène de la glisse, et sa capacité à permettre des mouvements surnaturels des corps humains dans l’espace, afin de créer des expériences chorégraphiques singulières. Tous deux soucieux d’avoir en parallèle à leurs créations une activité de transmission et de pédagogie autour de l’art chorégraphique en rollers, ils souhaitent proposer à des publics de tout âge, des ateliers d’initiation à la danse sur patins et rollers. Site internet des artistes : https://www.slipperyartproject.com/

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 86 99 14 https://www.legenerateur.com/ https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/;https://www.instagram.com/legenerateur/ [{« link »: « https://www.slipperyartproject.com/ »}] Lieu d’arts et de performance de 400m2 situé à la lisière de Paris 13ème, Le Générateur se dédie à la performance et à toutes les formes d’expressions artistiques contemporaines dès lors qu’elles riment avec recherche et création. Souvent transdisciplinaire, sa programmation ignore les frontières et mêle arts plastiques et spectacle vivant, écriture du geste et poésie du verbe.

Lieu d’incubation (rapide) et de catalyse (très neutre), Le Générateur a été co-fondé en 2006 par le peintre Bernard Bousquet et la chorégraphe Anne Dreyfus qui en assure depuis la direction artistique. À 100m de Paris 13ème

16 rue Charles Frérot, 94250 Gentilly

M° Place d’Italie + Bus 57 : Verdun-Victor Hugo

T3 : Poterne des Peupliers

RER B Gentilly ou Vélib (n°13111, n°42505)

Slippery Art Project – Chorégraphie en rollers

©Emilee Seymour