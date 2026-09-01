Witty Fools Émergence du baroque anglais Église Saint-Martin Blanot

Informations pratiques

Blanot

Witty Fools Émergence du baroque anglais

Église Saint-Martin Le Bourg Blanot Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

L’ensemble La Bruyère vous propose de découvrir, pour son premier programme musical, un concert dédié aux musiques du début du baroque anglais.

Les quatre witty fools de l’ensemble interprèteront pour l’occasion des pièces aussi variées dans la forme que dans l’esprit, en passant du répertoire de cour aux airs à boire, dans un fidèle hommage au caractère contrasté et plein de surprises typique de l’époque shakespearienne.

Pour l’anecdote, l’expression Better a witty fool than a foolish wit vous est peut-être familière, car issue de la comédie de Shakespeare Twelfth Night, or What you Will (en français La Nuit des Rois, ou Ce que vous voudrez ), et passée depuis dans le langage courant chez nos cousins britanniques.

On y retrouve justement, derrière l’apparente légèreté des amusements de la cour et du personnage du fou du roi (le fameux fool plein d’humour), une profondeur sensible, et l’évocation discrète d’une critique sociale acerbe qui nous invite à la réflexion.

Pour évoquer cette période musicale extrêmement riche, l’ensemble La Bruyère a développé son projet musical durant une résidence en Bourgogne, dont ce concert sera la restitution.

Les quatre musiciennes — chant, traverso, viole de gambe et théorbe — ont toutes été formées dans les conservatoires supérieurs européens Schola Cantorum Basiliensis de Bâle, Musikhochschule de Freiburg, CNSM de Lyon et Conservatoire Royal de Bruxelles.

Après avoir suivi des cursus classiques sur instruments modernes, elles y ont étudié l’interprétation historiquement informée, et vous proposent aujourd’hui ce programme baroque dans une interprétation spécifique, sur instruments d’époque.

Lucile Bailly-Gourevitch, mezzo-soprano

Irène Blanc, traverso

Oriane Weyl, viole de gambe

Alice Letort, théorbe .

Église Saint-Martin Le Bourg Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 54 28 80 ireneblanc.rocher@gmail.com

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English : Witty Fools Émergence du baroque anglais

L’événement Witty Fools Émergence du baroque anglais Blanot a été mis à jour le 2026-08-31 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II